Acompañamiento de la Procuraduría al proceso electoral del país

Barranquilla

La Procuraduría General de la Nación anunció que, realizará un acompañamiento al proceso electoral del país como estrategia para garantizar que los comicios se desarrollen de forma pacífica.

Según el procurador general, Gregorio Eljach, se trata de un trabajo conjunto con la Registraduría y la Contraloría en el marco de la estrategia Paz Electoral.

En sus declaraciones, aseguró que “hacer elecciones transparentes es el clamor de todos, así como realizarlas dentro del calendario electoral que determina la ley”.

“Que no se tenga que trasladar ni un solo puesto de votación, así como garantizar la seguridad para todos los candidatos y líderes de partidos e impulsar la seguridad en los territorios y zonas rurales”, afirmó.

Por otro lado, mencionó el compromiso que se debe tener, no solo de hacer elecciones libres, sino de respetar a cabalidad los resultados de las mismas.

El funcionario también se refirió a las asonadas que se han registrado contra la Fuerza Pública asegurando que “es un delito” y que los organismos deben actuar con prontitud.

“En este caso es una situación novedosa, no la conocíamos en Colombia. Donde comunidades instrumentalizadas por violentos, les cierran el paso a las tropas, ya que estas no pueden ir a dispararle a la población civil. Eso son delitos y los organismos deben actuar con prontitud”, indicó.