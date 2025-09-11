Asesinaron a excandidato y atacan vivienda de alcalde electo en estado mexicano de Veracruz

El asesinato de un candidato del partido Morena y el ataque armado a la vivienda del alcalde electo opositor, marcaron este miércoles 10 de septiembre una jornada de violencia ocurrida en el municipio de Coxquihui, ubicado en el norte del estado mexicano de Veracruz.

Los hechos ocurridos en las últimas 72 horas están relacionados con las elecciones municipales del 1 de junio, cuando se renovaron las 212 alcaldías en medio de un clima de violencia.

Fue el pasado lunes 8 de septiembre cuando se reportó que un comando interceptó y secuestró al excandidato del partido oficialista Morena a la alcaldía de Coxquihui, Ramón Valencia Pérez.

El joven político había sustituido en la candidatura a su padre, Germán Anuar Valencia, asesinado a tiros al arrancar las campañas electorales en abril pasado; los resultados no le favorecieron.

Durante la noche del martes, aparecieron dos cuerpos de personas, desmembrados, en el municipio de Espinal, región contigua a Coxquihui, y fue hasta este miércoles cuando autoridades ministeriales confirmaron que una de las víctimas era el político.

En tanto, durante la mañana de este día, un grupo armado disparó contra la vivienda del alcalde electo del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Lauro Becerra, quien debe tomar posesión como presidente municipal el próximo 31 de diciembre.

Durante el ataque, un civil murió en la zona, además, una escuela pública fue desalojada en medio de escenas de pánico de estudiantes y padres de familia.

El estado de Veracruz, gobernado por el oficialista Morena, sufre una escalada de violencia sin precedentes relacionada con la operación de bandas del narcotráfico y del crimen organizado.

El punto de crisis ocurrió cuando la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández, fue secuestrada a finales de julio por un grupo armado, quien la grabó en un video atada de manos y sometida como un escarmiento por negarse a pagar una extorsión. La mujer fue asesinada.

Posteriormente, a principios de agosto, ocurrió un violento motín en el penal del puerto de Tuxpan, donde nueve reos murieron a manos de sus compañeros en protesta porque un grupo delictivo los extorsionaba.

La aparición de cuerpos de personas descuartizadas ha sido la constante durante los últimos meses, en una entidad que históricamente sufre los estertores de la violencia e inseguridad.

