Una corte de Florida determinó inconstitucional la prohibición de portar armas en público

La Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida declaró este miércoles 10 de septiembre, inconstitucional, la ley estatal que prohíbe portar armas de fuego abiertamente en público, por lo que las autoridades estatales comenzarán a permitir que las personas exhiban sus pistolas en la calle.

El tribunal consideró “incompatible” con la Segunda Enmienda de la Constitución, que da el derecho de portar armas, la prohibición en Florida, al fallar a favor de Stanley Victor McDaniels, arrestado en 2022 por publicar en vivo en sus redes sociales mientras cargaba su pistola en el centro de la ciudad de Pensacola.

“Él sostiene que esta prohibición del porte abierto es incompatible con la garantía de la Segunda Enmienda del derecho a portar armas. Guiados por el texto de la Constitución y la tradición histórica de la nación de la regulación de armas de fuego, estamos de acuerdo”, expuso la resolución de la Corte.

Con este fallo, la prohibición de portar armas abiertamente en público “ya no se puede aplicar constitucionalmente a nivel estatal”, afirmó el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien respaldó la decisión de la Corte por considerar que “el derecho dado por Dios a la defensa propia es indispensable”.

Florida era uno de los cuatros estados, junto con California, Connecticut e Illinois, con estas prohibiciones casi absolutas de mostrar armas abiertamente en público.

La decisión judicial llega apenas dos días después de que el gobernador, el republicano Ron DeSantis, pidiera al Congreso estatal una ley para cargar con las pistolas en público en Florida, donde más de un tercio de la población, el 35%, posee un arma, según el sitio especializado Ammo.

Además, DeSantis inauguró este lunes un programa de incentivos fiscales para que los habitantes compren armas libres de impuestos en lo que resta del año en el estado.

La iniciativa para eliminar la prohibición se ha atascado en el Legislativo local porque el presidente del Senado floridano, el republicano Ben Albritton, se ha opuesto a la medida, al citar que la Asociación de Alguaciles de Florida se ha manifestado en contra.

