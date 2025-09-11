Jair Bolsonaro, tercer expresidente en la historia de Brasil en ser condenado

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en junio de 2025. FOTO: Mateus Bonomi/Anadolu vía Getty Images / Anadolu

El expresidente Jair Bolsonaro se convirtió este jueves 11 de septiembre en el tercer exjefe de Estado de Brasil en ser condenado, cuya sentencia se dará a conocer mañana por parte del Tribunal Supremo.

El líder de la ultraderecha, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, tendrá que cumplir condena por golpe de Estado y otros cuatro cargos contra el orden democrático.

Estos son los otros dos presidentes brasileños que fueron condenados:

Luiz Inácio Lula da Silva. Ejerce actualmente su tercer mandato tras haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010.

Fue condenado en dos procesos por corrupción asociados a sendas constructoras implicadas en la operación Lava Jato, el primero en 2017 y el segundo en 2019.

Fue condenado inicialmente a penas de siete y doce años de cárcel, aunque en instancias superiores esos tiempos se revisaron varias veces. Finalmente, el Tribunal Supremo anuló ambos procesos en 2021 por fallos procesales.

Lula pasó 580 días de reclusión en el calabozo de la Policía Federal en Curitiba. Fue puesto en libertad en noviembre de 2019 porque el Tribunal Supremo le permitió apelar en libertad.

Fernando Collor. Jefe de Estado entre 1990 y 1992.

Fue condenado en 2023 por el Tribunal Supremo a ocho años y diez meses de prisión por corrupción y lavado de dinero por su complicidad en el desvío de recursos de la distribuidora de combustibles estatal BR.

Debido a su edad (76 años) y sus problemas de salud, la corte le concedió el benefició del arresto domiciliario, que cumple desde el pasado abril en su mansión en la ciudad de Maceió.

