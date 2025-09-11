Montería

Estudiantes, familiares y ciudadanía en general de Lorica, Córdoba, marcharon por el centro del municipio del Bajo Sinú para exigir la libertad del soldado cordobés Jeison Javier García Rodríguez, adscrito al Batallón de Despliegue Rápido No. 7 (FUDRA Nariño), quien fue secuestrado el pasado 24 de agosto en el corregimiento Damasco, en el municipio de Cumbitara (Nariño), donde se habrían reportado combates con las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

En ese sentido, desde la estructura ilegal se habría emitido una reciente comunicación en la que mencionaban al uniformado loriquero y a seis personas más como “prisioneros de guerra”.

Tras lo expuesto, la comunidad se unió este 11 de septiembre para exigir a los violentos que respeten la vida del joven militar y de todos los secuestrados.

“Le digo a los captores de mi hijo que se pongan la mano en el pecho, estamos desesperados y queremos verlo pronto. Esto es un dolor duro, ellos son personas y saben lo que es el dolor de un padre al estar en estas condiciones. Nosotros no hemos recibido ninguna prueba de supervivencia; van 18 días y el sufrimiento es grande”, dijo Manuel García, padre de soldado secuestrado.

Por su parte, David Escobar, tío del soldado García, expresó que “estamos marchando por todos los secuestrados, pedimos que liberen a mi sobrino, porque esto es duro para la familia”.

Mientras, Esther Martínez, abuela del militar, pidió a las disidencias que “liberen a mi hijo de crianza y liberen a sus compañeros, porque estamos sufriendo; necesitamos que los liberen porque nosotros vivimos de ellos. Es injusto que siempre nos digan lo mismo, que están en proceso, que ya hay luz verde y no vemos nada”.

La marcha se cumplió con camisetas blancas y pancartas con emotivos mensajes para rechazar la violencia y pedir la anhelada libertad de los secuestrados.

Lorica marchó para exigir la libertad de soldado cordobés que fue secuestrado en Nariño. Foto: captura de video. Ampliar

