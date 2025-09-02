“Yo necesito a mi hijo”: madre de soldado cordobés secuestrado en zona rural de Nariño

Montería

Los días pasan y la incertidumbre crece para los familiares del soldado cordobés Jeison Javier García Rodríguez, adscrito al Batallón de Despliegue Rápido No. 7 (FUDRA Nariño), quien habría sido secuestrado el pasado 24 de agosto en el corregimiento Damasco, en el municipio de Cumbitara (Nariño), donde se habrían reportado combates con las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

En ese sentido, desde la estructura ilegal se habría emitido una reciente comunicación en la que mencionaban al uniformado loriquero y a seis personas más como “prisioneros de guerra”.

Tras lo expuesto, los familiares del militar hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tomen las acciones necesarias que permitan la liberación de los secuestrados.

“Me dirijo al presidente Gustavo Petro para que haga algo, necesitamos a nuestros hijos en casa. A mi hijo lo esperan sus amigos, compañeros, su padre, sus hermanos, su niña de 2 años, su abuela que todos los días lo extraña. Ya nuestras súplicas han llegado hasta el cielo y quiero que también lleguen a su corazón, no haga de tripa corazón, necesitamos a nuestros hijos y en sus manos está la vida de todos ellos”, expresó Zuleima Rodríguez, madre del soldado Jeison Javier García Rodríguez.

“¿Por qué no han dicho nada? Siempre me dicen lo mismo: estamos en proceso, estamos en proceso; de ahí no me dicen nada. Yo necesito a mi hijo, le ruego señor presidente que haga algo, no abandonen a sus soldados”, agregó.