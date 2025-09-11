Se reactiva la entrega de medicamentos a 45 mil afiliados de Nueva EPS en Riosucio, Caldas

Manizales

Este mes se había suspendido la entrega de medicinasen Riosucio (Caldas) por la falta de pago de Nueva EPS, sin embargo, luego de varias mesas técnicas y el giro de recursos, los usuarios podrán reclamar los medicamentos que tenían pendientes meses atrás.

En la reciente reunión estuvo presente el personero Daimer Moreno Rengifo y manifiesta que esto solucionará un poco la crisis que enfrenta el sistema de salud. “La situación estaba colapsando el Hospital San Juan de Dios, pero pudimos llegar a un acuerdo con la gerencia nacional de Nueva EPS y gracias al giro de recursos, se logró reanudar el servicio que estaba afectando a 45.000 afiliados hacía 12 días”.

Sin embargo, el representante del ministerio público, afirma que están colapsados por las numerosas acciones de tutela que interponen por la falta de atención a los afiliados, entre otros aspectos que vulneran el derecho a la salud.

“En la personería estamos colapsados por las acciones constitucionales, especialmente, las acciones de tutela debido a la carencia de algunos servicios médicos como la falta de prestación de manera oportuna, panorama que también se puso en conocimiento a la nueva interventoría de Nueva EPS, entonces se comprometió en mejorar cada inconveniente en el departamento de Caldas, porque hay que entender que el derecho a la salud es fundamental, no podemos que la vida se vuelva una forma de juego”.

El dispensario de medicamentos de la Nueva EPS en Riosucio y Supía, al noroccidente de Caldas, es Traumacare.