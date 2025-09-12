Debate: ¿El Gobierno busca sacar el monto del presupuesto general por decreto?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alejandro Ocampo del Pacto Histórico y Juan Felipe Lemus del Partido de La U, debatieron en W Sin Carreta sobre la votación del monto del presupuesto general por falta de quorum.

“Yo creo que Colombia necesita una reforma estructural en temas de finanzas”, dijo Ocampo, asegurando que el país tiene varias dificultades empezando por la evasión de impuestos y de IVA.

“Si nosotros pudiéramos solucionar eso al año no tendríamos que estar haciendo, cada rato, maromas fiscales”, detalló.

Siendo así, el representante por el Pacto Histórico, considera que esta es una salida momentánea, pero advirtió que “en Colombia debemos avanzar en hacer una reforma estructural donde se defina un marco de 12 años de desarrollo de obras importantes y tengamos un manejo de las finanzas mucho más sano del que hoy tenemos”, dijo, agregando que “hoy hay que avanzar en esta Ley de Financiamiento”.

Por su parte, Juan Felipe Lemus, aseguró que, a su juicio, el Gobierno Nacional pretende sacar adelante el Presupuesto General de la Nación por decreto.

“Lo que sucedió hoy con la Comisión Tercera de Cámara de Representantes, que varios de sus miembros se ausentaron para acabar el quorum y de esa manera impedir que hoy las comisiones económicas del Senado tomaran una decisión seria sobre el aumento, lo que produce es que se entienda como que no hubo posibilidad de que las comisiones se pusieran de acuerdo”, agregó.

Ante esto, Ocampo dijo que el Gobierno Nacional tiene que utilizar todas las herramientas jurídicas que tenga para poder sacar el presupuesto.

“Yo espero que las comisiones puedan ponerse de acuerdo. El año pasado se sacó por decreto y esperemos que este año no sea así”, dijo.

