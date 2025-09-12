EE.UU. “responderá” a la “injusta” condena al expresidente Bolsonaro, afirmó Marco Rubio
El secretario de Estado, recordó a Brasil que Estados Unidos ya impuso aranceles al país tras el inicio de este juicio.
El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó duramente el fallo de la corte suprema de Brasil contra el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro el jueves 11 de septiembre y afirmó que Washington “responderá en consecuencia” a su condena por intento de golpe de Estado.
“La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro”, publicó Rubio en X, y añadió que Estados Unidos, que ya ha impuesto altos aranceles a la mayor economía latinoamericana a raíz del juicio, “responderá en consecuencia a esta caza de brujas”.
- Lea también: Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula
“Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo”, había reaccionado previamente el presidente Donald Trump durante un intercambio con la prensa, en referencia a sus propios problemas judiciales pasados.
“Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre”, agregó Trump.
