Fracasó conciliación por asesinato del coronel Elmer Fernández: familia pide indemnización

Fracasó la audiencia de conciliación entre la familia del coronel (r) Elmer Fernández, asesinado cuando era director de la cárcel La Modelo, y los comités conciliatorios del Inpec y la UNP.

Asimismo, el Ministerio de Justicia manifestó que, en la etapa actual, no tiene intención de conciliar. La familia alega que existe una responsabilidad del Estado por no atender las alertas contra su seguridad.

Durante la diligencia, Delia Elizabeth Mejía, esposa del coronel Fernández, intervino con un fuerte mensaje a los representantes de las instituciones:

“Humanamente les digo que, a pesar de que se declaran sin ninguna culpabilidad, no hay forma de que en derecho se desconozca la falta de protección a mi esposo. Es tan evidente, y ustedes lo saben, así estén defendiendo a las entidades para las que trabajan. Señor abogado del Inpec, las noticias mostraron cuando lo estaban amenazando, el trabajo era dentro del Inpec”, expresó la esposa del coronel.

La familia insiste en que hubo una omisión del Estado frente a los riesgos que enfrentaba Fernández. Fuentes cercanas al proceso informaron que las pretensiones de la indemnización superan los 1.500 millones de pesos. Entre tanto, la Fiscalía logró la condena de los responsables del crimen:

Anyelo Cárdenas Cuca

Diego Alejandro Murillo Rivera

Sharon Juliet Martínez Roa

Juan David Beltrán Torres

Todos fueron sentenciados a 27 años de prisión.