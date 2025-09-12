Fracasó por cuarta vez la audiencia de imputación de cargos contra exembajador Daniel Garcés

Fracasó por cuarta vez la audiencia de imputación de cargos contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por su presunta responsabilidad en varios episodios de violencia de género y violencia intrafamiliar, al parecer, cometidos contra su exesposa, Beatriz Niño.

La diligencia judicial, en la que la Fiscalía General de la Nación formalizará la imputación de cargos por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor, no ha podido llevarse a cabo por múltiples tropiezos.

Según se conoció, el abogado Miguel Ángel del Río renunció a la defensa jurídica de Garcés Carabalí y su representación fue asumida por la abogada Claudia Maritza Mora Niño, quien en la mañana de este viernes 12 de septiembre presentó una incapacidad médica, por lo que solicitó nuevamente el aplazamiento.

Ante esta situación, el juez programó inicialmente la audiencia para el próximo lunes a las 9:00 de la mañana; sin embargo, el exembajador informó que tiene graves problemas de salud y debe practicarse unos exámenes ese día.

#NoticiaW 🧵| Por cuarta vez fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana, por su presunta responsabilidad en varios episodios de violencia de género y violencia intrafamiliar contra su exesposa, Beatriz Niño. pic.twitter.com/Z7623tidTl — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 12, 2025

Garcés Carabalí también se opuso a que la diligencia se realizara en la tarde, pero como no presentó un documento que acreditara su cita médica, el juez ordenó que la imputación de cargos se adelante a partir de las 2:00 de la tarde del lunes.

Para evitar nuevos inconvenientes y aplazamientos, el juez dispuso además que se designe un abogado defensor de oficio.

¿Por qué será imputado el exembajador Daniel Garcés Carabalí?

El exfuncionario diplomático deberá responder por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

Al parecer, Garcés Carabalí habría atacado física, psicológica, económica y sexualmente a su exesposa, Beatriz Josefina Niño.

La audiencia se realizará el próximo 13 de septiembre ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Bogotá.

Así fue la denuncia

El 17 de febrero de este año se conoció que el entonces embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas agresiones físicas, psicológicas y verbales contra su expareja sentimental, Beatriz Niño Endara.

En el documento de 36 páginas se advirtió que la mujer soportó diversas manifestaciones de violencia que afectaron su desarrollo profesional y personal por parte de quien fuera su pareja sentimental.

El abogado Felipe Álzate, defensor de Niño Endara, detalló los episodios de maltrato que habría sufrido su clienta:

“Obsesionado con la idea de que sostenía una relación extramarital con su supervisor —e incluso con compañeros de trabajo—, el denunciado comenzó a hostigar y a perseguir de manera progresiva a la Dra. Niño Endara, invadiendo cada vez más su privacidad”, se lee en la denuncia radicada ante el despacho de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

Precisamente, el funcionario diplomático fue denunciado por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor y fraude procesal, que habrían sido cometidos contra Beatriz Niño Endara.

“Durante el periodo de convivencia, el señor Garcés Carabalí exhibió comportamientos paranoicos, obsesivos, dominantes y con tendencia a la manipulación. De manera sistemática y reiterada, presentaba ataques de celos, bajo la sospecha de que nuestra prohijada le era infiel con amigos, jefes y compañeros de profesión”.

Según la denuncia, los hechos de violencia habrían iniciado en 2017:

“Estos actos comenzaron a intensificarse en el año 2017, cuando el denunciado decidió postularse a la Cámara de Representantes como candidato de comunidades negras dentro de la circunscripción especial. En este periodo, su comportamiento se tornó errático y agresivo, reflejando una creciente necesidad de control sobre la Dra. Niño Endara”, detalló el abogado.

El documento sostiene que “los hechos aquí descritos constituyen una vulneración grave de la normatividad vigente y podrían derivar en responsabilidad penal para el funcionario en cuestión”.

Álzate también advirtió que las agresiones verbales se intensificaron hasta convertirse en violencia física y sexual:

“Con el paso del tiempo, la situación de maltrato y agresión se intensificó, escalando de los agravios e improperios verbales a episodios de violencia física y sexual directa. Comenzó a golpearla, llegando a propinarle cachetadas, empujarla, sujetarla del cuello —en episodios de ahorcamiento— y arrastrarla por el piso durante discusiones”.

La denuncia agrega que los hechos de violencia ocurrían, al parecer, cuando Garcés Carabalí estaba bajo los efectos del alcohol.

En 2021, la víctima decidió separarse del diplomático “incapaz de soportar el constante estado de temor, tensión y angustia. La Dra. Niño Endara decidió separarse de Daniel Garcés a comienzos de 2021.

Sin embargo, el denunciado conservó unas llaves de su vivienda, manteniendo así un acceso indebido a su espacio personal, prolongando su control sobre ella”.

Pese a la separación, los hostigamientos continuaron por redes sociales:

“De manera constante, repetida y sistemática, durante los últimos cuatro años ha agredido y acosado a nuestra prohijada con afirmaciones absurdas, destinadas a denigrarla —en un intento por desacreditar su criterio—, menoscabar su autoestima y anular su autonomía”, señala el escrito.

Además, la denuncia advierte que “los actos denunciados no solo afectan la transparencia de la función pública, sino que también comprometen la imagen del Estado colombiano en el exterior”.