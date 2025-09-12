Moteros y conductores de plataformas en Bogotá manifestarán el próximo 16 de septiembre

Bogotá. Marzo 3 de 2024. Cientos de motociclistas se reunieron en algunos puntos de la ciudad para manifestarse en contra del estigma debido a los casos de inseguridad que se han presentado últimamente en la ciudad y para apoyar varios proyectos de seguridad, entre ellos la creación de una red de información para apoyar a las autoridades. (Colprensa - John Paz) / John Paz

En medio de un debate político liderado por el concejal Julián Forero, quien también es vocero de motociclistas y conductores de Bogotá, se denunciaron varias irregularidades en el funcionamiento de las grúas de la capital del país.

“El contrato de grúas demuestra que el sistema está diseñado para enriquecer a unos pocos, mientras se atropella al ciudadano. Esto confirma por qué los conductores hemos decidido salir a movilizarnos: porque el discurso de transparencia no se refleja en los hechos”, dijo el concejal Forero.

Justamente, ante esta denuncia el cabildante aseguró que han insistido en hablar con la Secretaría de Movilidad y no ha sido posible de ahí que se vayan a manifestar el próximo 16 de septiembre.

“Así como este contrato, hay muchos otros proyectos donde la corrupción y la falta de control afectan a los bogotanos. Por eso insistimos en el diálogo con la administración, pero al no darse en estos términos levantaremos nuestra voz de protesta este martes 16 de septiembre”.