Moteros y conductores de plataformas en Bogotá manifestarán el próximo 16 de septiembre
El concejal aseguró que no se han desarrollado los diálogos pertinentes para escuchar las denuncias.
En medio de un debate político liderado por el concejal Julián Forero, quien también es vocero de motociclistas y conductores de Bogotá, se denunciaron varias irregularidades en el funcionamiento de las grúas de la capital del país.
- Puede leer: Presidente Petro advierte que motos eléctricas deberán usar “carriles ordinarios” y no ciclorrutas
“El contrato de grúas demuestra que el sistema está diseñado para enriquecer a unos pocos, mientras se atropella al ciudadano. Esto confirma por qué los conductores hemos decidido salir a movilizarnos: porque el discurso de transparencia no se refleja en los hechos”, dijo el concejal Forero.
Justamente, ante esta denuncia el cabildante aseguró que han insistido en hablar con la Secretaría de Movilidad y no ha sido posible de ahí que se vayan a manifestar el próximo 16 de septiembre.
- Puede leer: Nuevas normas y reglas para llantas de motos en Colombia: MinTransporte dio fecha de inicio
“Así como este contrato, hay muchos otros proyectos donde la corrupción y la falta de control afectan a los bogotanos. Por eso insistimos en el diálogo con la administración, pero al no darse en estos términos levantaremos nuestra voz de protesta este martes 16 de septiembre”.