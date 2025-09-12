Selección Colombia de Copa Davis conoció su camino ante Eslovaquia: Así se jugará la serie
El equipo dirigido por Alejandro Falla buscará volver a los Qualifiers luego de dos años de ausencia.
Todo está listo para que la Selección Colombia de Copa Davis vuelva al ruedo, ahora en el Grupo Mundial I, con Eslovaquia como rival y teniendo el sueño de volver a los Qualifiers, la instancia previa a las finales, por primera vez desde el primer semestre de 2023.
El equipo ‘cafetero’, dirigido por el capitán Alejandro Falla, tendrá en la pista dura del Peugeot Arena de Bratislava a Nicolás Mejía, Adrià Soriano y Miguel Tobón para los encuentros de sencillos; mientras que en el dobles regresan los habituales, Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez.
¿Cómo se jugará la serie entre Colombia y Eslovaquia?
La serie se disputa al mejor de cinco partidos, con el ganador ascendiendo a los Qualifiers; mientras que el perdedor tendrá que afrontar en el primer semestre de 2026 los playoffs del Grupo Mundial I, instancia donde Colombia ganó en febrero pasado a Barbados,
El sorteo, llevado a cabo en la mañana de hoy jueves 11 de septiembre, determinó que los encuentros se jugarán de la siguiente manera:
Viernes 12 de septiembre
- Alex Molcan Vs. Nicolás Mejía: Desde las 10:00 de la mañana
- Lukas Klein Vs. Adrià Soriano: A seguir
Sábado 13 de septiembre
- Milos Karol / Lukas Klein Vs. Nicolás Barrientos / Cristian Rodríguez: 8:00 de la mañana
- Lukas Klein Vs. Nicolás Mejía: A seguir
- Alex Molcan Vs. Adrià Soriano: A seguir
¿Por dónde se podrá seguir la serie de Copa Davis entre Colombia y Eslovaquia?
La serie tendrá transmisión exclusiva de DirecTV Sports mediante los canales 618 y 1618.
