Selección Colombia de Copa Davis conoció su camino ante Eslovaquia: Así se jugará la serie

Todo está listo para que la Selección Colombia de Copa Davis vuelva al ruedo, ahora en el Grupo Mundial I, con Eslovaquia como rival y teniendo el sueño de volver a los Qualifiers, la instancia previa a las finales, por primera vez desde el primer semestre de 2023.

El equipo ‘cafetero’, dirigido por el capitán Alejandro Falla, tendrá en la pista dura del Peugeot Arena de Bratislava a Nicolás Mejía, Adrià Soriano y Miguel Tobón para los encuentros de sencillos; mientras que en el dobles regresan los habituales, Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez.

¿Cómo se jugará la serie entre Colombia y Eslovaquia?

La serie se disputa al mejor de cinco partidos, con el ganador ascendiendo a los Qualifiers; mientras que el perdedor tendrá que afrontar en el primer semestre de 2026 los playoffs del Grupo Mundial I, instancia donde Colombia ganó en febrero pasado a Barbados,

El sorteo, llevado a cabo en la mañana de hoy jueves 11 de septiembre, determinó que los encuentros se jugarán de la siguiente manera:

Viernes 12 de septiembre

Alex Molcan Vs. Nicolás Mejía: Desde las 10:00 de la mañana

Lukas Klein Vs. Adrià Soriano: A seguir

Sábado 13 de septiembre

Milos Karol / Lukas Klein Vs. Nicolás Barrientos / Cristian Rodríguez: 8:00 de la mañana

Lukas Klein Vs. Nicolás Mejía: A seguir

Alex Molcan Vs. Adrià Soriano: A seguir

¿Por dónde se podrá seguir la serie de Copa Davis entre Colombia y Eslovaquia?

La serie tendrá transmisión exclusiva de DirecTV Sports mediante los canales 618 y 1618.

Escuche W Radio en vivo aquí: