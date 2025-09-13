El papa recibió las credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos ante el Vaticano

El papa León XIV ha recibido este sábado las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos designado por el presidente Donald Trump, Brian Francis Burch, según ha confirmado la Santa Sede en un comunicado.

El acto tuvo lugar en el Palacio Apostólico e implica el inicio de la misión de Burch ante el Vaticano, cuatro meses después de la elección del primer papa estadounidense de la historia.

Burch era el líder del grupo de defensa política conservador ‘CatholicVote’ y fue designado por Trump el 20 de diciembre de 2024, poco después de ganar las elecciones para regresar a la Casa Blanca.

El republicano, por entonces todavía presidente electo, consideró a Burch como “un católico devoto y padre de nueve hijos” que, dijo, “ha demostrado un liderazgo excepcional ayudando a construir uno de los grupos de defensa católica más grandes del país”.

“Me representó bien durante las últimas elecciones, obteniendo más votos católicos que cualquier candidato presidencial en la historia”, manifestó Trump en 2024, cuando Washington y Vaticano alcanzaron 40 años de relaciones diplomáticas.

El Vaticano es un importante centro de la diplomacia mundial y sigue con atención las cuestiones clave de la política internacional, entre estas conflictos actuales como la guerra en Ucrania o en Oriente Medio y en otras zonas.

Tal es así que el pasado 26 de abril facilitó un encuentro insólito durante el funeral del papa Francisco entre Trump y el presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, tras las desavenencias surgidas entre ambos.

León XIV ha recibido en los últimos meses a varios líderes como el presidente ucraniano, y ha mantenido una conversación telefónica con el de Rusia, Vladimir Putin, reclamándole “un gesto que favorezca la paz” en Ucrania.

También se ha reunido en el Vaticano con el presidente israelí Isaac Herzog en plena guerra de Gaza.