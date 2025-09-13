Feria de Vivienda exclusiva para Mujeres 2025: ¿De cuántos SMMLV es para VIS y VIP?
La feria se realizará el 28 de septiembre de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
La Secretaría Distrital del Hábitat abrió inscripciones para la Feria de Vivienda para mujeres 2025. De acuerdo con la Alcaldía, esta tiene el objetivo de orientar y acompañar sus procesos de acceso a una vivienda digna en Bogotá.
¿Cuándo será la Feria de Vivienda para mujeres 2025?
Según la entidad, la feria se realizará el 28 de septiembre de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Este evento tendrá lugar en el Centro Integral de Vivienda de Compensar ubicado en la avenida 68 # 49A - 47.
¿Cómo inscribirse a la Feria de Vivienda para mujeres 2025?
Desde el 18 de septiembre están abiertas las inscripciones para asistir a la Feria de Vivienda para mujeres.
- Ingrese a la página de la Secretaría del Hábitat o haga clic aquí para entrar directamente.
- Compruebe si cumple con todos los requisitos.
- Complete el formulario.
- Autorice el tratamiento de datos personales.
¿Cuáles son los requisitos para la Feria de Vivienda para mujeres 2025?
- El/la jefe de hogar es mayor de edad.
- La sumatoria de los ingresos del hogar no supera los 4 SMLMV. ($5′694.000)
- Ningún miembro del hogar es propietario de vivienda en el territorio nacional.
- No ha recibido antes subsidios de vivienda ni ha sido sancionado en procesos de asignación de subsidios.
- El hogar tiene cierre financiero. Es decir, debe acreditar que puede completar el precio total de la vivienda sumando subsidios, recursos propios y crédito hipotecario (Las constructoras validarán este requisito durante el proceso).
¿De cuántos SMMLV es para VIS y VIP?
De acuerdo con la Secretaría, la Oferta Preferente, el programa a través del cual la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá separa unidades de vivienda, estas tienen un SMMLV establecido.
- VIP: Hasta noventa SMMLV
- VIS: Hasta ciento cincuenta SMMLV
Asimismo, destacan que “el monto del subsidio del programa va desde los $14.235.000 (diez SMMLV-2025) hasta los $42.705.000 (treinta SMMLV-2025)”.