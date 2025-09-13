Feria de Vivienda exclusiva para Mujeres 2025: ¿De cuántos SMMLV es para VIS y VIP?

La Secretaría Distrital del Hábitat abrió inscripciones para la Feria de Vivienda para mujeres 2025. De acuerdo con la Alcaldía, esta tiene el objetivo de orientar y acompañar sus procesos de acceso a una vivienda digna en Bogotá.

¿Cuándo será la Feria de Vivienda para mujeres 2025?

Según la entidad, la feria se realizará el 28 de septiembre de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Este evento tendrá lugar en el Centro Integral de Vivienda de Compensar ubicado en la avenida 68 # 49A - 47.

¿Cómo inscribirse a la Feria de Vivienda para mujeres 2025?

Desde el 18 de septiembre están abiertas las inscripciones para asistir a la Feria de Vivienda para mujeres.

Ingrese a la página de la Secretaría del Hábitat o haga clic aquí para entrar directamente.

Compruebe si cumple con todos los requisitos.

Complete el formulario.

Autorice el tratamiento de datos personales.

¿Cuáles son los requisitos para la Feria de Vivienda para mujeres 2025?

El/la jefe de hogar es mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos del hogar no supera los 4 SMLMV. ($5′694.000)

Ningún miembro del hogar es propietario de vivienda en el territorio nacional.

No ha recibido antes subsidios de vivienda ni ha sido sancionado en procesos de asignación de subsidios.

El hogar tiene cierre financiero. Es decir, debe acreditar que puede completar el precio total de la vivienda sumando subsidios, recursos propios y crédito hipotecario (Las constructoras validarán este requisito durante el proceso).

¿De cuántos SMMLV es para VIS y VIP?

Le puede interesar: VIVE EXPO 2025: El gran encuentro inmobiliario y de inversión en Colombia

De acuerdo con la Secretaría, la Oferta Preferente, el programa a través del cual la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá separa unidades de vivienda, estas tienen un SMMLV establecido.

VIP: Hasta noventa SMMLV

Hasta noventa SMMLV VIS: Hasta ciento cincuenta SMMLV

Asimismo, destacan que “el monto del subsidio del programa va desde los $14.235.000 (diez SMMLV-2025) hasta los $42.705.000 (treinta SMMLV-2025)”.