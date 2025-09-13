“Lo ilícito se acaba quitándole la letra i y se vuelve lícito”: Petro

El pasado martes, 9 de septiembre, el presidente Gustavo Petro estuvo en la ceremonia de inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía, en donde, entre otras cosas, se reunió con su homólogo brasileño, Lula da Silva.

En esa línea, el mandatario de los colombianos dentro de la intervención que manejó se refirió a cómo en el continente y en el país se puede convertir lo ilícito, en lícito.

El presidente Petro dijo: “Lo ilícito se acaba quitando la letra ‘i’ y se vuelve lícito. Luego, todo consiste en quitar la letra ‘i’ de la palabra ilícito a las buenas o a las malas y salvar la Amazonía, porque si salvamos la Amazonía, salvamos la humanidad, la vida, y la vida es primero aquí y en cualquier lugar, siempre. La vida es primero”.

Adicionalmente, aseguró que “hay que integrar la fuerza militar y policial, cualquiera que sea el pensamiento político de los generales, ojalá piensen, pero actúen independientemente de la política de cada gobierno. Actúen porque la mafia compra policía, jueces, fiscales, políticos y hasta presidentes, no solo en América Latina, sino en Estados Unidos también. Pero allá no investigan. Y a nosotros nos toca investigar, porque no nos vamos a dejar de la mafia, porque la mafia destruye los pueblos y la vida. Y la acción no es solo policial, sino social”.

