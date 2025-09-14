Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Puede el Pacífico ser la salvación de Colombia?
En el capítulo 156 de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta: ¿Qué hace falta para que el Pacífico sea motor de transformación?
¿Puede el Pacífico ser la salvación de Colombia?
00:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Puede el Pacífico ser la salvación de Colombia? Foto: W Radio.
El Pacífico es una tierra de contrastes: marginación histórica, pero también un potencial inmenso para la economía y la cultura nacional.
¿Qué hace falta para que sea motor de transformación?
¿Puede el Pacífico ser la salvación de Colombia?
00:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche Mis Preguntas, con Roberto Pombo en todas las plataformas de audio AQUÍ.
Este programa fue hecho posible gracias a Cafam, 65 años inspirando sonrisas.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles