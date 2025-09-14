Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Puede el Pacífico ser la salvación de Colombia? Foto: W Radio.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Puede el Pacífico ser la salvación de Colombia?

El Pacífico es una tierra de contrastes: marginación histórica, pero también un potencial inmenso para la economía y la cultura nacional.

¿Qué hace falta para que sea motor de transformación?

Play/Pause ¿Puede el Pacífico ser la salvación de Colombia? 00:00 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche Mis Preguntas, con Roberto Pombo en todas las plataformas de audio AQUÍ .

Este programa fue hecho posible gracias a Cafam, 65 años inspirando sonrisas.

Escuche W Radio en vivo: