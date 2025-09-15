Ataques en Gaza de este lunes dejan al menos 20 muertos, nueve de ellos mujeres y niños. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP) / OMAR AL-QATTAA

Al menos 20 personas murieron en lo que va de lunes (15 de septiembre), entre ellas nueve mujeres y niños, por ataques israelíes en la ciudad de Gaza, según informaronfuentes del hospital Al Shifa, el mayor de la capital gazatí.

Solo a ese centro llegaron 20 cadáveres desde la medianoche hasta las 10.00 hora local. Entre los muertos hay siete miembros de la familia Abu Ganema, incluyendo al menos tres niños. Además, durante la noche el hospital recibió 40 heridos por los bombardeos israelíes.

La capital gazatí concentra la mayoría de bombardeos de Israel en los últimos días, ante la intención del Ejército de desplazar forzosamente a su población -alrededor de un millón de personas- como parte de la ofensiva contra la ciudad.

Ayer domingo, el Ejército israelí derribó al menos cinco torres de gran altura de la urbe. Junto a ellas, las fuerzas armadas han destruido decenas de edificios en la capital desde que Israel anunció su intención de invadir toda la ciudad a mediados de agosto.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto más de 64.800 personas, entre ellas más de 19.000 niños.

Escuche W Radio en vivo aquí: