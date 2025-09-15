Ejército localizó más de 11 mil unidades de munición a peligroso cabecilla del Clan del Golfo

En el departamento del Meta, en la últimas horas tropas del Batallón de Artileria de Campaña N7, General Luis Eduardo Roca Maichel, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, incautaron más de 11 mil unidades de munición.

El hecho se produjo en la vereda La Serranía, zona rural de Puerto López (Meta). Hasta allí, llegaron las autoridades, quienes guiados por información de inteligencia militar, ubicaron el depósito ilegal que habían acondicionado los criminales de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo para esconder este material que había llegado hace unos semanas proveniente de la región del Uraba, antioqueño.

Según se ha podido establecer, el cargamento con la munición, habían sido enterrados a 2 metros bajo tierra y habían esparcido material como troncos de árboles y maleza intentando despistar así a las tropas que constantemente desarrollan operaciones militares en la zona.

Pero gracias a la pericia de los uniformados se logró identificar un terreno anormal, lo que despertó la sospecha de las tropas quienes de inmediato procedieron a verificarlo y encontraron, entre canecas y en costales 11.223 unidades de munición calibre 5.56 mm.

De acuerdo a las primeras informaciones, este material habría llegado desde el Urabá antioqueño, para fortalecer las redes logísticas y criminales del Clan del Golfo especialmente en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, San Martín y Mapiripán del departamento del Meta, cuyo cabecilla ahora es alias Juan Carlos, quien fue enviado por alias Chiquito Malo tras la captura de alias ’57′ en mayo pasado.

Alias ‘Juan Carlos’, de 38 años de edad delinquía en Urabá y por su cercanía y capacidad criminal fue enviado al Meta para continuar con las rentas ilícitas derivadas de la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico principalmente.