La Fundación Cordoberxia denuncia atentado contra un líder social en el sur de Córdoba

Se trata de Enyer Nieves, quien fue atacado con arma de fuego cuando era transportado en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Montería

La Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos, denunció un ataque con arma de fuego en contra del líder social Enyer Nieves, en el municipio de San José de Uré, sur de Córdoba, en hechos registrados en la tarde del 14 de septiembre. Por fortuna, el líder resultó ileso.

“Nuestro directivo Enyer Nieves, líder social y defensor de derechos humanos de la Fundación Cordoberxia, coordinador de la red de veedurías del sur de Córdoba, luego de participar de la -Asamblea de la Plataforma Municipal de Derechos Humanos de San José de Uré-, al salir del municipio fue atacado a tiros por desconocidos, en por lo menos 5 impactos sobre el vehículo en el cual se movilizaba”, informó Cordoberxia.

“Esto se configura en el segundo atentado contra la vida, integridad, seguridad y protección integral contra Cordoberxia, su dirigencia y proceso territorial”, agregó.

Tras lo informado, La W consultó con las autoridades de Policía en Córdoba, donde indicaron que el caso es materia de investigación.

Según los datos entregados por la misma Policía, en Córdoba habría un registro de más de 80 líderes sociales amenazados en lo que va corrido del año 2025.