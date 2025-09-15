‘Los Viajeros’, la red delincuencial que estaría detrás del crimen del fiscal de Fusagasugá

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Viajeros’, que estaría involucrado en hurtos mediante la modalidad de ‘fleteo’ y sería el responsable del homicidio del fiscal especializado Karin Sefair Calderón, ocurrido el pasado 10 de junio en Fusagasugá, Cundinamarca.

En operativos articulados entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la SIJIN del Departamento de Policía de Cundinamarca fueron capturados Deiver Jair Rodríguez Burgos, Wilfrido Rafael Arroyo Fernández y Katherine Paola Quiroz Rodríguez, en Sabanalarga (Atlántico), San Pedro (Sucre) y en la vía que conduce de San Onofre (Sucre) a Cartagena (Bolívar).

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Rodríguez Burgos, quien aceptó los cargos en su contra, presuntamente interceptó a la víctima en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá, la intimidó y golpeó para obligarla a entregar un maletín que contenía 128 millones de pesos, que acababa de retirar de una entidad bancaria. En medio de un forcejeo que se generó, le arrebató el dinero y disparó en dos oportunidades, causándole la muerte”, señaló la Fiscalía.

La entidad también reveló que Arroyo Fernández, quien supuestamente se encontraba a bordo de una motocicleta, habría facilitado la huida del atacante; mientras que Quiroz Rodríguez estaría involucrada en actividades previas de seguimiento para identificar el vehículo en el que se desplazaba el fiscal Karin Sefair Calderón y alertar sobre sus movimientos.

Muerte de la mujer

Durante la investigación desarrollada por la Fiscalía, la mujer señalada de entregar el arma de fuego para perpetrar el hurto y recibir el dinero fue asesinada. La entidad busca determinar si ‘Los Viajeros’ estarían relacionados con este homicidio.

La Fiscalía General de la Nación logró recopilar elementos materiales probatorios que vincularían a este grupo delincuencial con 36 fleteos más que se presentaron en los departamentos de Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Quindío y Cundinamarca.

“En estos casos, los asaltantes ingresaban a los bancos haciéndose pasar como usuarios y, de acuerdo con el sonido de las contadoras de billetes usadas por los cajeros, detectaban a las personas que retiraban altas sumas, las ‘marcaban’, seguían e interceptaban para arrebatarles violentamente el dinero”, detalló la Fiscalía.

En los próximos días, los capturados serán nuevamente imputados por otros cuatro fleteos.