‘Los Viajeros’, la red delincuencial que estaría detrás del crimen del fiscal de Fusagasugá
Tres presuntos integrantes de la organización fueron capturados. Al parecer, están involucrados en 36 fleteos que se presentaron en Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Quindío, Antioquia y Cundinamarca.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Viajeros’, que estaría involucrado en hurtos mediante la modalidad de ‘fleteo’ y sería el responsable del homicidio del fiscal especializado Karin Sefair Calderón, ocurrido el pasado 10 de junio en Fusagasugá, Cundinamarca.
En operativos articulados entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la SIJIN del Departamento de Policía de Cundinamarca fueron capturados Deiver Jair Rodríguez Burgos, Wilfrido Rafael Arroyo Fernández y Katherine Paola Quiroz Rodríguez, en Sabanalarga (Atlántico), San Pedro (Sucre) y en la vía que conduce de San Onofre (Sucre) a Cartagena (Bolívar).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Rodríguez Burgos, quien aceptó los cargos en su contra, presuntamente interceptó a la víctima en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá, la intimidó y golpeó para obligarla a entregar un maletín que contenía 128 millones de pesos, que acababa de retirar de una entidad bancaria. En medio de un forcejeo que se generó, le arrebató el dinero y disparó en dos oportunidades, causándole la muerte”, señaló la Fiscalía.
La entidad también reveló que Arroyo Fernández, quien supuestamente se encontraba a bordo de una motocicleta, habría facilitado la huida del atacante; mientras que Quiroz Rodríguez estaría involucrada en actividades previas de seguimiento para identificar el vehículo en el que se desplazaba el fiscal Karin Sefair Calderón y alertar sobre sus movimientos.
Muerte de la mujer
Durante la investigación desarrollada por la Fiscalía, la mujer señalada de entregar el arma de fuego para perpetrar el hurto y recibir el dinero fue asesinada. La entidad busca determinar si ‘Los Viajeros’ estarían relacionados con este homicidio.
La Fiscalía General de la Nación logró recopilar elementos materiales probatorios que vincularían a este grupo delincuencial con 36 fleteos más que se presentaron en los departamentos de Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Quindío y Cundinamarca.
“En estos casos, los asaltantes ingresaban a los bancos haciéndose pasar como usuarios y, de acuerdo con el sonido de las contadoras de billetes usadas por los cajeros, detectaban a las personas que retiraban altas sumas, las ‘marcaban’, seguían e interceptaban para arrebatarles violentamente el dinero”, detalló la Fiscalía.
En los próximos días, los capturados serán nuevamente imputados por otros cuatro fleteos.