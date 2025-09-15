Nicolás Maduro aseguró que se desplegaron 2,5 millones de personas en defensa de Venezuela
El mandatario venezolano confirmó el gran número de militares y milicianos tras las “amenazas” por parte de Estados Unidos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes 15 de septiembre que en el país se desplegaron 2,5 millones de militares y milicianos, el pasado jueves 11 de septiembre, tras el anuncio de un plan de defensa por “la paz y soberanía” ante las “amenazas” que denuncia por parte de Estados Unidos, operativos que, anticipó, se seguirán realizando “sin previo aviso” y en “cualquier momento”.
“Estamos desplegados, seguiremos desplegados. Esta crisis nos ha servido de oportunidad para relanzar aún más los planes, para perfeccionarlos”, dijo Maduro en una rueda de prensa internacional, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Noticia en desarrollo...
