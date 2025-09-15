Tribunal suspendió provisionalmente al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida cautelar que suspende provisionalmente al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián Silva, mientras estudia la demanda que busca anular su nombramiento por el presunto incumplimiento de la cuota de género femenino en el gabinete del presidente Gustavo Petro.
Noticia en desarrollo.