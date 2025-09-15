Actualidad

Tribunal suspendió provisionalmente al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián

Se decretó la medida cautelar mientras se estudia una demanda que busca anular el decreto de nombramiento, por el presunto incumplimiento de la cuota de género femenino en el gabinete del presidente Gustavo Petro.

Juan Carlos Florián. Foto: MinIgualdad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida cautelar que suspende provisionalmente al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián Silva, mientras estudia la demanda que busca anular su nombramiento por el presunto incumplimiento de la cuota de género femenino en el gabinete del presidente Gustavo Petro.

Noticia en desarrollo.

