A la cárcel 4 miembros de ‘Los Viajeros’, presuntos responsables de asesinato de fiscal Karin Sefair
Las autoridades ofrecían hasta 50 millones de pesos por quien diera información de los responsables de estos hechos.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio a conocer que ya están en la cárcel alias ‘Tío Wawa’, ‘Willy”, ‘Kate’ y ‘Adriana’, señalados de pertenecer al grupo delincuencial ‘Los Viajeros’, presuntos responsables del homicidio del fiscal Karin Sefair Calderón en el municipio de Fusagasugá.
“Esta decisión fue tomada producto de un eficiente trabajo técnico de investigación criminal, liderado por la Fiscalía y el CTI de Cundinamarca, así como también por la Sijín de la Policía de Cundinamarca”, dijo Rey.
Los capturados enfrentarán entre 25 y 40 años de cárcel por homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.