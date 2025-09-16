A la cárcel 4 miembros de ‘Los Viajeros’, presuntos responsables de asesinato de fiscal Karin Sefair

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dio a conocer que ya están en la cárcel alias ‘Tío Wawa’, ‘Willy”, ‘Kate’ y ‘Adriana’, señalados de pertenecer al grupo delincuencial ‘Los Viajeros’, presuntos responsables del homicidio del fiscal Karin Sefair Calderón en el municipio de Fusagasugá.

Lea más: ‘Los Viajeros’, la red delincuencial que estaría detrás del crimen del fiscal de Fusagasugá

“Esta decisión fue tomada producto de un eficiente trabajo técnico de investigación criminal, liderado por la Fiscalía y el CTI de Cundinamarca, así como también por la Sijín de la Policía de Cundinamarca”, dijo Rey.

Le puede interesar Cayeron asesinos de fiscal que fue víctima de fleteo en junio pasado

Los capturados enfrentarán entre 25 y 40 años de cárcel por homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.