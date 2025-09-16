Analdex sobre descertificación: “Gobierno no cumplió metas esperadas”
Javier Díaz, presidente del gremio de importadores, enfatizó en que esto no implica imponer sanciones económicas o recortar la ayuda económica.
Javier Díaz, presidente de Analdex (gremio de importadores y exportadores) afirmó que la descertificación por parte de EE.UU. “demuestra que el Gobierno colombiano no cumplió las metas esperadas”.
- Puede leer: “Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos”: presidente Gustavo Petro
Eso sí, aclaró que con esta decisión el país norteamericano no considera imponer sanciones económicas o recortar la ayuda económica.
Así lo expuso en sus redes sociales: “La desertificación en la lucha contra las drogas señala que el Gobierno colombiano no cumplió con las metas esperadas, sin embargo, no considera imponer sanciones económicas o recortar la ayuda económica...!!!”.
Hay que señalar que la Casa Blanca afirmó que “en Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acomodos con grupos narco-terroristas solo han exacerbado la crisis”.
- Le puede interesar: “Acaba la dependencia del Ejército del armamento de EE.UU”: Petro tras descertificación de Colombia
Asimismo, señaló que en este Gobierno se han debilitado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre los dos países contra los narco-terroristas.