Analdex sobre descertificación: “Gobierno no cumplió metas esperadas”

Javier Díaz, presidente de Analdex (gremio de importadores y exportadores) afirmó que la descertificación por parte de EE.UU. “demuestra que el Gobierno colombiano no cumplió las metas esperadas”.

Eso sí, aclaró que con esta decisión el país norteamericano no considera imponer sanciones económicas o recortar la ayuda económica.

Así lo expuso en sus redes sociales: “La desertificación en la lucha contra las drogas señala que el Gobierno colombiano no cumplió con las metas esperadas, sin embargo, no considera imponer sanciones económicas o recortar la ayuda económica...!!!”.

Hay que señalar que la Casa Blanca afirmó que “en Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acomodos con grupos narco-terroristas solo han exacerbado la crisis”.

Asimismo, señaló que en este Gobierno se han debilitado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre los dos países contra los narco-terroristas.