Comisión del IGAC realizó visita técnica por lío jurídico entre Barranquilla y Puerto Colombia

Se conocieron detalles sobre la visita técnica que realizó una comisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para resolver el lío jurídico que se generó por los límites entre Barranquilla y el vecino municipio de Puerto Colombia.

La diligencia tuvo lugar el pasado lunes 15 de septiembre y, según se confirmó, un equipo recorrió la vía La Playa y las zonas cercanas al Corredor Universitario.

Adicionalmente, se conoció que las autoridades de ambos territorios ya presentaron informes sobre las líneas divisorias y se espera que se desarrollen audiencias para acordar los aspectos técnicos de las delimitaciones.

Cómo parte del proceso, en los próximos tres meses el IGAC deberá realizar un acta que será entregada al Congreso de la República.

Dicho documento se utilizará para decidir sobre la disputa.

Cabe mencionar que, el lío jurídico mantiene en el limbo la millonaria contribución que representa la zona del corredor universitario ante la ausencia de limites jurisdiccionales.