Conmoción por asesinato de Gabriela Trejos, hija de expresidente de la Cámara de Comercio de Buga

El ataque se registró cuando la joven se encontraba en un establecimiento comercial.

Buga

Las autoridades del Valle del Cauca investigan el asesinato de Gabriela Trejos, de 24 años, ocurrido en el barrio La Merced, en la ciudad de Buga el pasado 14 de septiembre.

La víctima era hija de Marcos Trejos, expresidente de la Cámara de Comercio de ese municipio y excandidato al Concejo por el Partido Centro Democrático.

La joven se encontraba en un establecimiento comercial, donde fue atacada a disparos.

A través de su cuenta en X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lamentó lo ocurrido, mientras que su partido, mediante un comunicado, expresó su solidaridad con toda la familia.