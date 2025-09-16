Ciudades

Conmoción por asesinato de Gabriela Trejos, hija de expresidente de la Cámara de Comercio de Buga

La joven de 24 años fue atacada con arma de fuego cuando se encontraba en un establecimiento comercial.

El ataque se registró cuando la joven se encontraba en un establecimiento comercial.

Las autoridades del Valle del Cauca investigan el asesinato de Gabriela Trejos, de 24 años, ocurrido en el barrio La Merced, en la ciudad de Buga el pasado 14 de septiembre.

La víctima era hija de Marcos Trejos, expresidente de la Cámara de Comercio de ese municipio y excandidato al Concejo por el Partido Centro Democrático.

La joven se encontraba en un establecimiento comercial, donde fue atacada a disparos.

A través de su cuenta en X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lamentó lo ocurrido, mientras que su partido, mediante un comunicado, expresó su solidaridad con toda la familia.

