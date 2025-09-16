Dos delfines en Santa Marta son entrenados para recoger basura flotando en el mar/ Centro de Vida Marina.

Santa Marta

Dos delfines del Caribe colombiano llamados Blue y Martin, protagonistas del programa “A Mar Abierto” del Centro de Vida Marina de Santa Marta, han desarrollado una cualidad: cuando encuentran basura flotando en el mar, la recogen y la entregan a sus cuidadores.

Los delfines recogen plásticos y botellas del agua, como si supieran que no pertenecen a su hogar y que amenazan la vida del mar. Esta iniciativa busca reforzar los instintos naturales de los delfines bajo cuidado humano, ofreciéndoles salidas regulares al mar para explorar arrecifes, relacionarse con otros ejemplares y ejercitar habilidades de caza y supervivencia.

Según Naciones Unidas, cada año más de 11 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, cifra que podría triplicarse para 2040 si no se toman medidas urgentes.