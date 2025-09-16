Inicia plan piloto en la Ciénaga Grande para contrarrestar la presencia de planta invasora

Magdalena

En el marco del plan de trabajo acordado para la búsqueda de alternativas frente a la presencia de Hydrilla en la Ciénaga Grande de Santa Marta, se conoció que ya se encuentra en el lugar maquinaria adelantando labores de remoción de esta especie en el sector de Pajarales.

Según la información entregada por Corpamag, la intervención se desarrolla sobre una hectárea, como parte de un plan piloto, dentro de las más de 700 que se encuentran afectadas por esta planta.

Asimismo, resalta que esta actividad no constituye una solución definitiva, sino un ejercicio experimental que aporta al entendimiento de la problemática y a la construcción de estrategias integrales de recuperación del ecosistema.

Es de recordar que, en el sector de Nueva Venecia, en la Ciénaga de Pajarales, más de 700 hectáreas de espejo de agua se encuentran cubiertas por esta especie invasora, lo que afecta el ecosistema, la biodiversidad, la pesca y amenaza la seguridad alimentaria y cultural de las comunidades palafíticas; por lo que se buscan acciones que ayuden a mitigar las afectaciones.