Proliferación de planta invasora en la Ciénaga Grande de Santa Marta amenaza la biodiversidad

Ante la invasión de la planta acuática Hydrilla verticillata en la Ciénaga Grande de Santa Marta, que amenaza el cuerpo de agua, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG-hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a todas las autoridades con injerencia en el mismo para atender la emergencia.

Le puede interesar:

Defensoría del Pueblo preocupada por levantamiento de cuerpos por parte de familiares en Magdalena

Se conoció que en el sector de Nueva Venecia, en la Ciénaga de Pajarales, más de 700 hectáreas de espejo de agua se encuentran cubiertas por esta especie invasora, lo que afecta el ecosistema, la biodiversidad, la pesca y amenaza la seguridad alimentaria y cultural de las comunidades palafíticas.

Ante este hecho las autoridades ambientales insisten en la necesidad de activar la Mesa Interinstitucional de la Ciénaga Grande de Santa Marta, como espacio de coordinación entre el Gobierno Nacional, las autoridades ambientales, las entidades regionales y locales, para definir soluciones conjuntas y sostenibles que contengan la expansión de esta especie invasora.