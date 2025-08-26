Defensoría del Pueblo preocupada por levantamiento de cuerpos por parte de familiares en Magdalena

Santa Marta

A raíz del asesinato de dos hermanos en Pivijay, Magdalena y ante la presunta falta de apoyo de las autoridades competentes, que obligó a familiares y conocidos a hacer el levantamiento de los cuerpos, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación teniendo en cuenta que son varios casos registrados.

De acuerdo con la entidad, esta práctica constituye una revictimización, ya que además del dolor por la pérdida, los allegados deben asumir procedimientos que, según la ley, corresponden a las autoridades.

“Nos preocupa profundamente que los familiares tengan que cargar con la responsabilidad de recoger los cuerpos, cuando esto debe hacerlo un equipo técnico”, manifestó el Defensor del Pueblo en el Magdalena, Ricardo Salinas.

Sobre el tema se conoció que ya se ha convocado una reunión para que se tomen las medias correspondientes y garantizar los derechos de la población.

Sobre este tema la Policía del Magdalena ya se había pronunciado haciendo un llamado a la ciudadanía para que, cuando presenten estos casos, se permita a las autoridades judiciales realizar las inspecciones técnicas a cadáveres y no se invadan ni se contaminen las escenas del delito.