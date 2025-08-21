Doble asesinato en Pivijay, Magdalena

Las comunidades afectadas además denunciaron que con el homicidio de Alex Calambas Chocué son 3 los asesinatos de comuneros perpetrados en menos de ocho días, Crédito: Mongkol Nitirojsakul / Getty Images.

Magdalena

Un doble asesinato se presentó en la vía que comunica al corregimiento de Piñuela, municipio de Pivijay con el de Fundación, las víctimas eran dos hermanos que habían sido reportados como desaparecidos desde el fin de semana y aparecieron en una zona enmontada con signos de tortura e impactos por arma de fuego.

Ante la presunta falta de apoyo de las autoridades competentes, familiares y conocidos de las víctimas decidieron hacer el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos hacia el municipio de Fundación en motocicleta, situación que quedó en evidencia a través de videos aficionados.

Sobre el hecho la policía del Magdalena se pronunció al respecto e hicieron un llamado a la ciudadanía para que, cuando presenten estos casos, se permita a las autoridades judiciales realizar las inspecciones técnicas a cadáveres y no se invadan ni se contaminen las escenas del delito.

Asimismo, la Policía Judicial de la Policía Nacional, una vez se entera por medio no oficial, se traslada desde la cabecera municipal más cercana cumpliendo protocolos de seguridad, llegando hasta el sector rural del municipio de Pivijay, corregimiento de Piñuela en donde se encuentra la escena contaminada, situación que dificulta las labores judiciales e investigativas.

Esta no sería la primera vez que un hecho como este se presenta en el departamento, por lo que la comunidad en general y defensores de derechos humanos hacen un llamado a las autoridades departamentales a hacer más presencia en estos lugares azotados por la violencia.