La Policía Nacional incautó 30 mil dosis de clorhidrato de Cocaína en zona rural de Santa Marta

Santa Marta

En un operativo realizado en el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta, la Policía Nacional logró la incautación de 30 mil dosis de cocaína perteneciente el grupo delincuencial Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

“Este resultado representa una afectación directa a las finanzas de esta estructura delincuencial y a las rutas del narcotráfico, reafirmando el compromiso institucional de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”, precisó el coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Según la información el resultado fue posible gracias a labores de inteligencia ubicar el estupefaciente con un valor aproximado de mil quinientos millones de pesos. Las autoridades no reportaron capturas.