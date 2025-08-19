Incautada excavadora en Santa Marta por valor estimado de 500 millones

Santa Marta

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, llevó a cabo un operativo en la Y de Ciénaga donde identificaron un vehículo tipo excavadora hidráulica giratoria sobre orugas, con un valor comercial estimado de 500 millones de pesos, la cual no cumple con los requisitos legales para su introducción, permanencia o circulación en el territorio

Ante el hallazgo las autoridades aplicaron la medida cautelar estipulada en el Decreto 920 de 2023, artículo 69, causales 2, 3 y 7. El automotor fue aprehendido y puesto a disposición de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta, donde se adelantarán los trámites administrativos correspondientes.

Le puede interesar:

Suspendida la Media Maratón de Santa Marta por condiciones climáticas

Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías.