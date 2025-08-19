Suspendida la Media Maratón de Santa Marta por condiciones climáticas
El evento estaba programado para este domingo 17 de agosto, y se esperaba la llegada de más de 3 mil atletas.
Santa Marta
Tras las inundaciones que dejaron más de 13 mil personas damnificadas, y la declaratoria de calamidad pública, la Media Maratón de Santa Marta prevista para el pasado fin de semana quedó suspendida. Según la Alcaldía había una cláusula que estaba sujeta a las condiciones del tiempo.
A través de su cuenta en X el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello dijo que “La ciudad se encuentra en calamidad pública, el permiso expedido previamente para este evento estaba condicionado al comportamiento del clima, lo cual fue aceptado por los organizadores, y las lluvias del día de hoy afectaron gran parte de las vías del recorrido y diversos sectores de la ciudad. Lo anterior, fue socializado a instancias del Puesto de Mando Unificado activado para esta competencia”, dijo el mandatario de los samarios.
Sobre el hecho organizadores del evento expresaron su inconformismo, sin embargo, invitaron a los más de 3 mil corredores a encontrarse en la sede vacacional Los Trupillos para hacer entrega de una medalla como parte de la experiencia.
Asimismo, muchos atletas expresaron su tristeza por la cancelación, e incluso recorrieron algunos kilómetros hasta llegar al punto de encuentro y recibir su premio. Por otro lado, expresaron que se debió avisar con anticipación la cancelación del mismo especialmente a aquellas personas que venían de otras partes del país.