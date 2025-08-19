Suspendida la Media Maratón de Santa Marta por condiciones climáticas

Santa Marta

Tras las inundaciones que dejaron más de 13 mil personas damnificadas, y la declaratoria de calamidad pública, la Media Maratón de Santa Marta prevista para el pasado fin de semana quedó suspendida. Según la Alcaldía había una cláusula que estaba sujeta a las condiciones del tiempo.

A través de su cuenta en X el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello dijo que “La ciudad se encuentra en calamidad pública, el permiso expedido previamente para este evento estaba condicionado al comportamiento del clima, lo cual fue aceptado por los organizadores, y las lluvias del día de hoy afectaron gran parte de las vías del recorrido y diversos sectores de la ciudad. Lo anterior, fue socializado a instancias del Puesto de Mando Unificado activado para esta competencia”, dijo el mandatario de los samarios.

🚨 Tras el torrencial aguacero de hoy y las inundaciones que en días pasados dejaron más de 13.000 personas damnificadas, informamos que la Media Maratón de Santa Marta queda suspendida.



Sobre el hecho organizadores del evento expresaron su inconformismo, sin embargo, invitaron a los más de 3 mil corredores a encontrarse en la sede vacacional Los Trupillos para hacer entrega de una medalla como parte de la experiencia.

Asimismo, muchos atletas expresaron su tristeza por la cancelación, e incluso recorrieron algunos kilómetros hasta llegar al punto de encuentro y recibir su premio. Por otro lado, expresaron que se debió avisar con anticipación la cancelación del mismo especialmente a aquellas personas que venían de otras partes del país.