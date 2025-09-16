Internacional

Ejército de Israel mató a un total de 59 palestinos en Gaza el 15 de septiembre

Se espera que el total de fallecidos en el enclave supere el umbral de los 65.000 a lo largo de este 16 de septiembre, fruto del inicio de la operación terrestre de Israel contra la ciudad de Gaza.

Ciudad de Gaza. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Ciudad de Gaza. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Un total de 59 palestinos perdieron la vida en la Franja de Gaza a lo largo del lunes 16 de septiembre por los ataques del Ejército de Israel, informó en su boletín diario este martes el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave.

“En las últimas 24 horas, 59 muertos y 386 nuevos heridos llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza”, advirtió Sanidad, que recordó que muchos cadáveres siguen entre los escombros o tirados en zonas de difícil acceso a lo largo del enclave.

Sanidad cifró en 64.964 el total de víctimas mortales de la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023, cuando el Ejército inició su represalia contra la Franja por el ataque de milicianos gazatíes ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas en Israel.

En total, los heridos en Gaza por ataques israelíes desde octubre de 2023 ascienden a 165.312.

Desde la noche del lunes, el ejército ha bombardeado además con mayor intensidad la capital del enclave, cobrándose la vida de unas 45 personas, según un recuento preliminar elaborado por periodistas gazatíes en base a los datos de las morgues de los hospitales.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican como un genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 65.000 personas, entre ellas más de 19.000 niños.

