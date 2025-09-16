“Es un insulto”: MinJusticia rechazó descertificación de EE.UU. a Colombia en la lucha antidrogas

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se pronunció de manera contundente frente a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas. Según el funcionario, este tipo de medidas desconocen los esfuerzos que adelanta el país y constituyen una intromisión indebida en su soberanía.

Lea más: Así reaccionó el mundo político a la descertificación de EE.UU. a Colombia en la lucha antidrogas

“Colombia difiere de la perspectiva de los Estados Unidos y creo que es una injerencia indebida de los Estados Unidos en Colombia tratar de imponernos un modelo de lucha contra el narcotráfico, eso atenta contra la autodeterminación de los pueblos”, manifestó Montealegre.

Le puede interesar “Presidente Trump tomó la decisión correcta”: Bernie Moreno sobre descertificación de Colombia

En ese sentido, aseguró que la descertificación desconoce la capacidad de la nación para construir sus propios caminos en la lucha contra el crimen organizado.

El ministro fue más allá y calificó la decisión como una ofensa: “Yo podría decir que es un insulto a la intelectualidad colombiana y a nuestra capacidad de construir los propios caminos para la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo, recordando que el país ha demostrado voluntad en la persecución de estas estructuras delictivas.

Lea también: “La descertificación no implica sanciones”: presidente Petro tras decisión de Gobierno Trump

Montealegre también advirtió que Estados Unidos no puede pretender imponer una visión única. “Estamos en una sociedad abierta donde caben diversas ideologías, diversas perspectivas de la sociedad, y resulta insólito que Estados Unidos pretenda unilateralmente imponernos una visión del mundo y una concepción única de cómo luchar contra el narcotráfico”, enfatizó.

Finalmente, el jefe de la cartera de Justicia dejó claro que, pese a la descertificación, Colombia no detendrá sus esfuerzos. “Aun cuando estemos descertificados, seguiremos luchando más que nunca fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado, haciendo inversión social y buscando una política que respete los derechos fundamentales y sociales. Le apostamos más a una salida social que a una salida bélica, como la que quiere Estados Unidos”, concluyó.

Estas fueron las palabras de Eduardo Montealegre, ministro de Justicia: