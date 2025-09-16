Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 16 de septiembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco hablaron sobre los cambios en la dirección técnica de Atlético Nacional.

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 16 de septiembre de 2025

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 16 de septiembre de 2025

01:38:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 16 de septiembre de 2025. Foto: W Radio.

Escuche el programa completo aquí:

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 16 de septiembre de 2025

01:38:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad