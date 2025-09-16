Inició mesa de diálogos entre MinTrabajo y Olímpica tras hallazgos laborales en sus tiendas

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, a través de su cuenta de X, informó que este martes, 16 de septiembre, se dio inició a una mesa de trabajo con tiendas Olímpica para abordar los hallazgos en materia laboral que se hicieron en diferentes puntos de la compañía hace algunas semanas.

Según el ministro, con la instalación de dicha mesa se buscará restablecer y garantizar los derechos de los trabajadores de Olímpica.

En su pronunciamiento, el ministro Sanguino dijo: “Hoy recibimos a los directivos de Olímpica para instalar una mesa de diálogo y socializar los hallazgos de la inspección nacional del 19 de agosto. Este es el primer paso para concertar un plan integral de mejoramiento que restablezca y garantice derechos y las condiciones laborales dignas de sus trabajadores”.

Se debe recordar que, según el informe entregado por la cartera laboral el pasado 19 de agosto, en las visitas de inspección que se hicieron a 60 tiendas de Olímpica se hicieron hallazgos que “vulneran las condiciones de los empleados de la cadena de supermercados”. Se resaltó que los hallazgos estaban direccionados a tercerización laboral, jornadas extensas de trabajo y fallas en seguridad para los trabajadores.

Se debe recordar, que en su momento Olímpica respondió que siempre ha ofrecido trabajo de calidad y que todos sus trabajadores cuentan con contratos laborales en concordancia con las reglamentaciones vigentes, mostrando a su vez, toda la disposición para atender los requerimientos y solicitudes del MinTrabajo.

Esto dijo el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino:

