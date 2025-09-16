Intervención de Famisanar EPS se extiende por un año más: SuperSalud

La extensión de la medida de intervención a Famisanar se fundamenta en las deficiencias detectadas entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. Durante ese periodo, Famisanar enfrentó dificultades en el cumplimiento de los indicadores financieros, con problemas de capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas. A esto se suman fallas en el componente técnico-científico, especialmente en la red complementaria, lo que ha limitado el acceso oportuno a especialidades médicas y ha afectado la continuidad del cuidado de los usuarios.

Según la Superintendencia de Salud la red de prestadores primarios ha mostrado avances, pero el cumplimiento de metas en la red de servicios especializados continúa por debajo de lo esperado.

Esto mantiene una presión constante sobre la calidad de la atención y refleja los retos que persisten en la gestión de la EPS. A nivel jurídico también se han reportado incumplimientos que comprometen la estabilidad y el desarrollo de un plan de recuperación sólido.

La prórroga de la intervención estará vigente hasta el 15 de septiembre de 2026, aunque la Superintendencia Nacional de Salud podría levantarla anticipadamente en caso de comprobarse mejoras suficientes.

Durante este tiempo, Famisanar deberá seguir reportando información a través del Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales y acatar las directrices impartidas por el organismo de vigilancia. La decisión, sin embargo, no fue tomada únicamente por la Supersalud. Debido a que la entidad ya había agotado sus facultades para renovar la intervención, fue necesario que el presidente de la República expidiera un decreto para extender la medida.

La agente especial interventora seguirá siendo la doctora Cris Encarnación Reyes Gómez, quien continuará al frente de la intervención con la misión de ejecutar los planes de mejora, garantizar la operación de la EPS y dar cumplimiento a las órdenes de la Supersalud. Su continuidad busca dar estabilidad al proceso y mantener la línea de trabajo que se venía adelantando desde que Famisanar entró bajo medida especial.

El panorama de la EPS sigue siendo complejo. En informes financieros recientes se ha evidenciado deterioro patrimonial y riesgo de liquidez, con pasivos crecientes y activos insuficientes para cumplir obligaciones con prestadores y proveedores.

Además, las autoridades han identificado inconsistencias en los datos reportados, lo que dificulta la labor de control. A esto se suma el alto volumen de quejas de afiliados por demoras en la asignación de citas, barreras en la atención especializada y fallas en la entrega de servicios, que han golpeado la confianza de los usuarios.