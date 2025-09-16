“Que dolor una descertificación”, alcalde de Cali sobre decisión de EEUU

El viaje del alcalde de Cali y el de Medellín a Washington habría contribuido a que la medida no fuera más severa.

Cali

A la ola de reacciones por la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico se sumó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien, a través de su cuenta de X, manifestó su dolor por la decisión adoptada por Estados Unidos tras décadas de esfuerzos conjuntos.

No obstante, el mandatario destacó el reconocimiento que Washington hizo en el mismo comunicado a los municipios y a la fuerza pública para enfrentar al terrorismo.

Que dolor una descertificación después de tantas décadas, pero agradecidos con el reconocimiento de

Estados Unidos por el sacrificio de nuestra ciudad y de nuestra fuerza pública para enfrentar al terrorismo. Desde Cali trabajaremos hoy y siempre por la verdadera paz y seguridad… https://t.co/Mu93x180hL — Alejandro Eder (@alejoeder) September 16, 2025

Eder señaló que la ciudad no volverá a pasar desapercibida ni a enfrentar sola estos desafíos. También aseguró que su administración no ahorrará esfuerzos para fortalecer las relaciones estratégicas y señaló “Digan lo que quieran decir”, esto, al parecer, haciendo alusión a su reciente viaje a Estados Unidos junto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticado por el presidente Gustavo Petro y en el que ambos mandatarios sostuvieron reuniones con el subsecretario de Estado de Estados Unidos Christopher Landau, lo que habría contribuido a que la medida no fuera más severa.

El alcalde de Cali sostuvo que, a pesar de la descertificación, la confianza expresada por Estados Unidos debe traducirse en más cooperación, inversión y bienestar para la población.