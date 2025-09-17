¿Cuáles son los países más felices en el amor? Top 10: Colombia es el primero a nivel mundial

La empresa de investigación de mercados Ipsos compartió un análisis sobre los países donde los ciudadanos se sienten más satisfechos con su vida amorosa.

Para el estudio fueron encuestadas cerca de 24.000 personas en 30 países, dando como resultado a Colombia en el primer lugar, con una calificación de 82 sobre 100.

Según esto, Colombia sería el país donde el amor y las relaciones se sienten de una forma más fuerte y positiva, seguido de Tailandia y México.

¿Qué se evaluó en el estudio?

Según explica Ipsos, los aspectos que se tuvieron en cuenta en el estudio de satisfacción amorosa fueron:

La felicidad sexual.

La calidad de las relaciones.

El nivel en que las personas se sienten amadas.

“El objetivo del estudio fue comprender cuáles son los países donde las personas experimentan una mayor plenitud en sus relaciones amorosas”, asegura Ipsos.

¿Cuáles son los países del mundo más felices en el amor?

Este análisis arrojó que Colombia sería el país número uno en cuanto a la felicidad sexual, y ubicándose en el top 5 en las otras categorías previamente mencionadas.

Es importante destacar que en el listado de los 10 países con mayor satisfacción amorosa, la mayoría de ellos son de habla hispana, lo que indicaría que el español puede tener gran influencia en la forma de expresar amor. Vea el listado completo a continuación:

Ranking de los 10 países con mayor satisfacción amorosa

Colombia Tailandia México Indonesia Malasia Chile Países Bajos Perú España Argentina

¿Cómo tener una relación amorosa sana?

Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, dialogó con La W a propósito de su libro, ‘Remedios para el desamor’, el cual aborda cómo afrontar y superar las crisis afectivas y construir unas relaciones más sólidas y duraderas.

“En este momento es un escándalo la primera epidemia psicológica en Occidente, que no es la ansiedad ni el estrés, es el divorcio”, afirmó.

“Para estar bien con alguien, tengo que estar bien conmigo mismo”

“La felicidad conyugal consiste en tener buena salud y mala memoria”

“Uno ama como ha sido amado”.

Tres consejos de Enrique Rojas para una pareja con dificultades

Evitar discusiones innecesarias: parejas que funcionan bien se discute poco

parejas que funcionan bien se discute poco Luchar por no sacar la lista de agravios del pasado: deteriora la relación

deteriora la relación Aprender a darle a las cosas de pareja la importancia que merece

Relaciones abiertas, ¿son buenas?

El psiquiatra expresó que eso “es un error”, pues mencionó que “el amor auténtico tiene que ser exclusivo porque donde más se retrata uno es en la vida afectiva”.

Escuche esta entrevista completa en La W: