En redes sociales aparecen presuntas disculpas públicas de jóvenes que infringen la ley

Santa Marta

A través de videos que se han viralizado en redes sociales, se observa cómo algunos jóvenes piden perdón a la ciudadanía por participar en peleas y robos en su comunidad.

Las autoridades no han confirmado la veracidad del mismo; sin embargo, este hecho mantiene en alerta a la población teniendo en cuenta que el origen de las disculpas sería por orden de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

“Le informamos a las comunidades para que sepan que los Conquistadores están pendiente a la alteración del orden público. Estamos pagando con la labor social porque no se puede pelear”, dijo uno de los jóvenes en redes sociales.

“Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra me perdonaron la vida por robarme cuatro motos, dos en el callejón de San Jorge y dos en Pescaito. Y hace tres días me robé otra en Pescaito y se la vendí al señor Juan de San Martín, que vive por el parquecito. Mis acompañantes eran Roniel y Fayu de Taganga”, se ve en otro de los videos.

Ante este hecho los samarios hacen un llamado a las autoridades, pues, argumentan que este tipo de acciones debe ser asumida por ellos y no por un grupo al margen de la ley el que imparta justicia.