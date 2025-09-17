Seis reclusos murieron tras amotinamiento en la estación de Policía de Funza

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Luego de un amotinamiento en la estación de Policía del municipio de Funza, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que seis personas fallecieron en medio de estos hechos que ya son materia de investigación.

“Ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael de Facatativá Juan Felipe Bernal, de 24 años, quien hacía parte del grupo de personas privadas de la libertad que se encontraban en la estación de Policía de Funza, la noche anterior. Con él, asciende a seis el número de personas fallecidas”, confirmó Rey.

Estos son los nombres de las personas fallecidas en los hechos:

José Fernando Rodríguez Lesmes, 48 años. Arcadio Antivia Velásquez, 44 años. Sergio Humberto Zarta Barrero, 29 años. Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, 22 años. Andrés Alberto Organista Ibáñez, 36 años. Juan Felipe Bernal Bernal, 24 años.

Quienes permanecen en Unidades de Cuidado Intensivo son:

-Hospitalizados en UCI – Facatativá:

Luis Alejandro Orrego, 30 años. Miguel Ángel Buitrago Castro, 25 años. Edgar Darío Cárdenas Martínez, 53 años. Edgar Nicolás Jiménez Leyton, 26 años. José Javier Fonseca, 35 años. Julián Steven Ceruera Rico, 28 años.

Y, finalmente, hay otra persona privada de la libertad que recibe atención en Medifaca por fractura de huesos del carpo, ocasionada en una agresión dentro de la celda.

-Clínica Medifaca: