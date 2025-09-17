W Radio entregó flores de DaFlores

Tendencias

Crédito: (Getty Images)

W Radio entregó arreglos florales de Daflores.com para los oyentes DE COLOMBIA para ser entregados EN COLOMBIA.

Los oyentes podrán inscribirse vía correo electrónico enviando su nombre completo, cédula, ciudad en la que se encuentran, ciudad a la que se realizará el envío, correo electrónico y número de celular. ESTA ACTIVIDAD YA FINALIZÓ

Las instrucciones y la dinámica fue anunciada AL AIRE en La W.

Los beneficiados ya fueron contactados vía correo electrónico con las instrucciones.

ESTOS SON LOS GANADORES

  1. Isidro Anaya Sandoval
  2. Gilberto Naranjo Salazar
  3. Wilmar Alberto López Zuluaga
  4. Yomar Melo García
  5. Yolanda Yela Ibarra
  6. Sandra del Carmen Sánchez Ortegón
  7. Leonela Ramírez
  8. Miguel Ángel Córdoba Beltrán
  9. Cielo Sonia Camacho
  10. Hernando Muñoz Pulido
  11. Fernando Pinto Hernández 
  12. Javier Augusto Bejarano Rodríguez 
  13. Andrea Romero Martínez 
  14. Martha Daza Melo
  15. Leidy Marcela Rodríguez
  16. Mario Solano Tamayo
  17. Steven Pachón
  18. Elizabeth Morales
  19. Luis Puentes
  20. Miguel Antonio Salgado

