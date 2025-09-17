W Radio entregó flores de DaFlores
La entrega está sujeta a términos y condiciones.
W Radio entregó arreglos florales de Daflores.com para los oyentes DE COLOMBIA para ser entregados EN COLOMBIA.
Los oyentes podrán inscribirse vía correo electrónico enviando su nombre completo, cédula, ciudad en la que se encuentran, ciudad a la que se realizará el envío, correo electrónico y número de celular. ESTA ACTIVIDAD YA FINALIZÓ
Las instrucciones y la dinámica fue anunciada AL AIRE en La W.
Los beneficiados ya fueron contactados vía correo electrónico con las instrucciones.
ESTOS SON LOS GANADORES
- Isidro Anaya Sandoval
- Gilberto Naranjo Salazar
- Wilmar Alberto López Zuluaga
- Yomar Melo García
- Yolanda Yela Ibarra
- Sandra del Carmen Sánchez Ortegón
- Leonela Ramírez
- Miguel Ángel Córdoba Beltrán
- Cielo Sonia Camacho
- Hernando Muñoz Pulido
- Fernando Pinto Hernández
- Javier Augusto Bejarano Rodríguez
- Andrea Romero Martínez
- Martha Daza Melo
- Leidy Marcela Rodríguez
- Mario Solano Tamayo
- Steven Pachón
- Elizabeth Morales
- Luis Puentes
- Miguel Antonio Salgado