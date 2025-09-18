Accidente minero en San Pablo de Borbur, Boyacá, deja una persona fallecida

El accidente ocurrió en el túnel denominado Itoco ubicada en el sector de Coscuez del municipio de San Pablo de Borbur, Boyacá.

San Pablo de Borbur

Una persona falleció y dos más resultaron heridas tras un derrumbe que se registró en un socavón del sector de Coscuez, en el municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá).

La víctima de este accidente minero fue identificada como Henry Olmos Cortés, oriundo del municipio de Pauna, Boyacá. Según información preliminar, el hecho se habría producido por un derrumbe en una de las bocaminas.

“Tenemos que lamentar este grave accidente que ocurrió en el túnel denominado Itoco, donde lamentablemente falleció una persona oriunda del municipio de Pauna, de nombre Henry Olmos, mientras que otras dos personas más resultaron lesionadas. Esta situación obedece a que la gente incursiona en varias bocaminas que están en el sector de Coscuez, corriendo el riesgo de poder quedar atrapados como en este caso por un alud de tierra al interior de la mina”, indicó Carlos Alberto Castellanos, alcalde de San Pablo de Borbur.

Aunque las causas exactas del fallecimiento de Henry Olmos al interior de la bocamina aún no se conocen, se manejan dos versiones.

“Una de las versiones que manejan las autoridades sería por el derrumbe que se produjo en el interior del túnel, pero también se habla de un envenamiento a causa de la acumulación de gases al no existir ventilación, esa situación en temas de minería es bastante recurrente y nosotros lo que hacemos es un llamado a la prudencia a la gente para que no ingrese en estas condiciones porque está en riesgo la vida de las personas”, agregó Castellanos.

Las dos personas que resultaron heridas en este accidente minero fueron trasladadas al centro médico del municipio de Otanche y de acuerdo con el reporte médico, se encuentran fuera de peligro.