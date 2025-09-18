Capturado en Santa Marta ciudadano venezolano que sepultó a su víctima en su propia casa

Santa Marta

Autoridades confirmaron la captura del ciudadano venezolano, Gabriel José Carrillo Delgado, requerido por las autoridades judiciales de su país por el delito de homicidio intencional.

Según la información entregada por las autoridades esta persona junto con su hermano y otro cómplice, asesinaron en marzo de 2017 a Xavier Otto Palmar P, en Maracaibo, estado Zulia, y lo sepultaron en la vivienda familiar, tras apoderarse de los bienes de la víctima.

La orden de detención fue expedida el primero de abril de 2017 por el Tribunal Duodécimo de Primera Instancia Penal en Función de Control de Maracaibo, estableciendo como pena máxima aplicable 30 años de prisión.