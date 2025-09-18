Cuerpos hallados en Villamaría (Caldas) serían los del Mayor de la Policía y su acompañante

Manizales

Dos cuerpos fueron hallados en una fosa ubicada cerca de la vía del sector La Violeta, en la antigua carretera que conecta Manizales con Chinchiná. Las autoridades están llevando a cabo exámenes para determinar sus identidades.

La comunidad alertó a las autoridades tras observar una inusual concentración de aves de rapiña en la zona. Esto llevó a que, durante la noche del martes, investigadores del CTI y personal de medicina legal se desplazaran al lugar para el levantamiento de los cuerpos.

El hallazgo de los cuerpos

Los cuerpos sí corresponderían al del Gian Marco Roldán Ibarra y el de Edward Fabián Vergara Sierra, mayor adscrito a la Policía Metropolitana de Manizales; los cadáveres fueron encontrados en estado de descomposición, pero aún no se determinan las causas de las muertes, esto se podría conocer tras los análisis realizados por Medicina Legal.

Contexto del caso

Desde el 9 de septiembre está desaparecido el mayor de la Policía Edward Fabián Vergara Sierra de 39 años y Gian Marco Roldán Ibarra de 21 años, quien lo acompañaba.

Estas personas salieron de un apartamento del barrio la Carola en Manizales desconociendo el rumbo de ambos. la familia del uniformado, oriunda de Pasto, denunció que la policía metropolitana de la capital del departamento de Caldas no les ha informado nada sobre este caso.

Hipótesis de los familiares

Nulver Alexander Isaza Ibarra, quien sería familiar de Gian Marco Roldán Ibarra, sugirió en sus redes sociales que los cuerpos podrían corresponder a su sobrino y al mayor. No obstante, esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

Isaza Ibarra también informó que, de manera simultánea al hallazgo de los cuerpos y el vehículo Mazda 3 en el que se movilizaban los hombres fue encontrado en Armenia.

Lo que dicen las autoridades

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas y la Secretaria del Interior de Manizales, Paula Andrea Sánchez, informaron que se adelanta un proceso de investigación para conocer el motivo de la desaparición. No obstante, Sánchez indicó además que no es la primera vez que el mayor desaparece del servicio de Policía.

Informe de la Policía Metropolitana

Una vez conocida su desaparición, se dispuso la conformación de un equipo interdisciplinario con el fin de brindar acompañamiento psicosocial a su familia y allegados. A través de la Seccional de Inteligencia y demás especialidades del servicio, se adelantó la recolección de información y la búsqueda activa en zonas urbanas y rurales de la ciudad, así como en departamentos aledaños, con el fin de establecer su paradero. Se solicita a la ciudadanía que, en caso de contar con información que contribuya a determinar su ubicación, la suministre de manera inmediata al Grupo URI de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación o a través de la línea 123.

¿Qué dice la familia del mayor Vergara Sierra?

La hermana del mayor manifestó su pesar por la muerte de su hermano y cuestionó duramente las palabras del alcalde de Manizales y la secretaria del interior, quienes afirmaron ayer que no era la primera vez que este uniformado se ausentara de su labor de policía

“Lamentamos no solo su pérdida, sino también la manera en que se manejó públicamente su desaparición. Las declaraciones irresponsables emitidas por el señor alcalde, Jorge Eduardo Rojas, la secretaria Paula Sánchez en las que se minimizó su ausencia con explicaciones que hoy se demuestran erradas, causaron gran desconcierto y dolor adicional en un momento de angustia”, dijo la hermana.