“Fiscalía pidió domiciliaria para asesinos de mi hijo”: Madre de Gilder Guzmán relató el caso

A Gilder Damián Guzmán Martín, de 25 años, lo asesinaron el pasado 6 de julio en el municipio de Chía, Cundinamarca.

Según el relato de sus familiares, el joven pidió ayuda en un conjunto residencial, pero nadie quiso socorrerlo.

Pese a las pruebas que demostraban que los asesinos usaron cuchillos y machetes para quitarle la vida a Gilder, la Fiscalía solicitó detención domiciliaria para los acusados. Un juez de la República negó esta solicitud.

Su madre, Edna Martín, habló con Crimen y Castigo, el podcast de W Radio, y aseguró que se sintió abandonada por la justicia, pidiendo una condena ejemplar para los homicidas de su hijo.

Vea la entrevista completa a continuación: