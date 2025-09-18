Actualidad

“Fiscalía pidió domiciliaria para asesinos de mi hijo”: Madre de Gilder Guzmán relató el caso

Edna Martín habló con Crimen y Castigo, el pódcast de W Radio, sobre el asesinato de su hijo Gilder Damián Guzmán. Pidió ayuda en varios conjuntos residenciales y nadie respondió.

Edna Martín y Gilder Damián Guzmán Martín | Foto: W Radio

A Gilder Damián Guzmán Martín, de 25 años, lo asesinaron el pasado 6 de julio en el municipio de Chía, Cundinamarca.

Según el relato de sus familiares, el joven pidió ayuda en un conjunto residencial, pero nadie quiso socorrerlo. 

Pese a las pruebas que demostraban que los asesinos usaron cuchillos y machetes para quitarle la vida a Gilder, la Fiscalía solicitó detención domiciliaria para los acusados. Un juez de la República negó esta solicitud. 

Su madre, Edna Martín, habló con Crimen y Castigo, el podcast de W Radio, y aseguró que se sintió abandonada por la justicia, pidiendo una condena ejemplar para los homicidas de su hijo. 

Vea la entrevista completa a continuación:

