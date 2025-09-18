Investigan a médico por presunto abuso sexual a una paciente en una clínica de Pereira

Pereira

Las autoridades de salud de Risaralda confirmaron que en las últimas horas fue capturado un médico, al parecer, de 33 años de edad, señalado de haber cometido un presunto abuso sexual a una paciente en la Clínica San Rafael de Pereira.

Esta situación habría ocurrido en el área de urgencias y generó conmoción entre el personal y los usuarios del centro asistencial.

La víctima sería una mujer de 27 años, que habría acudido a la clínica por un fuerte dolor pélvico y tras recibir una medicación empezó a sentirse mareada.

Ante esta situación, el presunto victimario la habría llevado a un consultorio y allí, presuntamente, le realizó tocamientos indebidos e hizo comentarios de connotación sexual.

Según testigos que se encontraban en el área de urgencias del centro médico, la mujer comenzó a gritar, lo que alertó al personal de vigilancia y obligó a la intervención de los directivos de la institución, que notificaron de inmediato a las autoridades, logrando la captura del presunto agresor.

La Clínica San Rafael confirmó el hecho y aseguró que toda la información fue entregada a la Fiscalía General de la Nación. Además manifestó que está cooperando con las investigaciones para esclarecer lo sucedido y garantizar el respeto por los derechos de la víctima.

Por su parte, Litza Roldán, directora de Salud Pública de Risaralda, calificó el caso como un hecho lamentable y anunció acompañamiento integral para la paciente y su familia.

“Estamos esperando que las autoridades competentes hagan lo que se requiere, nos llegue la información y nosotros como Secretaría de Salud Departamental acudir a hacer todo lo que nos compete desde estas rutas de prevención y estas rutas sobre la atención a las personas, a las mujeres víctimas de violencia sexual.”

Agregó la funcionaria que, “estamos en la construcción desde el Comité Articulador, que es el comité que nosotros hemos establecido en el departamento para manejar todo tipo de violencia, desde la sexual hasta la física en todo tipo de población.”

Explicó que el comité articulador departamental se encuentra en alerta para garantizar el apoyo psicológico, médico y jurídico requerido.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, solicitó a las entidades competentes celeridad en el proceso judicial y pidió no permitir que este tipo de situaciones queden en la impunidad.